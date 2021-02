Ungaria a inceput, de vineri, vaccinarea populației cu Sputnik V. Este prima țara din Uniunea Europeana (UE) care foloseste vaccinul rusesc impotriva Covid-19. „Azi (vineri), incepem sa vaccinam cu vaccinul Sputnik , in centre de vaccinare desemnate de catre autoritati”, a anuntat intr-o conferinta de presa obisnuita medicul-sef ungar Cecilia Muller, relateaza AFP. Ungaria este prima țara membra a UE care a autorizat folosirea Sputnik V. Vaccinul rusesc a fost autorizat in luna ianuarie. Țara a comandat doua milioane de doze de vaccin care urmeaza sa fie livrate in decurs de trei luni. Cantitatea…