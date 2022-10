”Uneori a fost superficial”

Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Tatarușanu a revenit in poarta celor de la AC Milan, campioana Italiei obținand o victorie dramatica pe terenul celor de la Empoli. S-au marcat trei goluri in prelungiri, trupa lui Stefano Pioli impunandu-se cu 3-1.

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani) are mari șanse sa apere poarta lui AC Milan in urmatoarele saptamani. Inclusiv in derby-ul cu Juventus de pe 8 octombrie! Mike Maignan, titularul obișnuit dintre buturile campioanei Italiei, s-a accidentat la naționala, in meciul din Liga Națiunilor Franța - Austria 2-0.…

- Razvan Marin (26 de ani), mijlocașul roman, pare sa fi pierdut postul de titular la Empoli, bifand al doilea meci inceput pe banca. Luni seara nu a prins decat ultimele 14 minute la toscani, 2-2 cu Salernitana. Razvan Marin nu traverseaza cea mai buna perioada in Serie A. Adus ca un transfer important…

- Ciprian Tatarușanu nu va evolua in Liga Campionilor in acest sezon. Portarul roman nu se regasește pe lista trimisa de campioana Italiei la UEFA. Coleg de suferința cu ”Tata” este și superfotbalistul Zlatan Ibrahimovic.

- Fondul american RedBird a finalizat achizitia clubului AC Milan pentru 1,2 miliarde de euro, a anuntat miercuri campioana din Serie A, care era din 2018 proprietatea altui fond american, Elliott Management, informeaza AFP. "RedBird Capital Partners a anuntat astazi ca a finalizat achizitia Associazione…

- Cirpian Tatarușanu (36 de ani) a avut parte de un meci de coșmar in poarta Milanului, la amicalul cu Zalaegerszeg, locul 8 din Ungaria. Folosit titular de Stefano Pioli in poarta Milanului, Ciprian Tatarușanu a fost invins inca din minutul 2. In urma unui corner respins greșit de apararea Milanului,…

- Razvan Marin (26 de ani), mijlocașul roman, a fost prezentat azi de Empoli. Cagliari l-a imprumutat pana la finele sezonului, oferind și opțiunea de cumparare pentru 7 milioane E. Razvan Marin schimba iarași clubul, dupa doua sezoane la Cagliari. Nu a ramas, sa joace in Serie B, și a gasit un angajament…

- Portarul AC Milan, Ciprian Tatarușanu, 36 de ani, este favorit sa fie rezerva lui Meret la Napoli, dupa ce rivalul sau, Sirigu, a intrat pe lista de prioritați a lui Lazio. Ciprian are contract pana in 2023. Ciprian Tatarușanu a reluat pregatirile cu Milan, dar nu știe daca va ramane și sezonul viitor…