Un român a murit în urma exploziei de la hidrocentrala din Italia Explozia de la hidrocentrala din Italia s-a soldat cu moartea a trei persoane. Printre persoanele decedate se afla și un roman in varsta de 45 de ani. La momentul producerii exploziei, alaturi de acesta erau și doi italieni, de 73 și 36 de ani, care au murit pe loc dar și alți 12 muncitori. Incidentul a avut loc la hidrocentrala Suviana, regiunea Bologna cand o turbina a explodat, provocand un incendiu și apoi prabușirea unei placi de pardoseala. Explozia și prabușirea care a urmat au inghițit cel puțin 12 muncitori, care lucrau la ajustari la centrala electrica. Trei dintre ei au murit pe loc,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

