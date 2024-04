In cea mai mare parte a istoriei sale, NATO a avut o problema majora: numarul insuficient de trupe. Pana in 2014, cand Kremlinul a ordonat invazia in Peninsula Crimeea, in Europa mai existau doar 30.000 de soldați americani. „Practic, NATO a uitat de armata sa”, a declarat un diplomat de rang inalt, sub protecția anonimatului. […] The post Unde sunt trupele NATO? first appeared on Ziarul National .