Unde se vor disputa Campionatele Europene de handbal feminin și masculin din 2026 și 2028 Al 14-lea Congres Extraordinar al Federatiei Europene de Handbal (EHF), desfasurat recent la Viena, a stabilit țarile care vor gazdui Campionatele Europene de handbal masculin și feminin din 2026 și 2028. EHF Euro 2026 la masculin va avea loc in Danemarca, Suedia si Norvegia (15 ianuarie – 1 februarie 2026), conceptul celor trei tari nordice fiind ”Scandinavia connect”, fiind propuse noua orase pentru a gazdui meciuri, Copenhaga, Herning si Aarhus – in Danemarca, Kristianstad si Malmoe – in Suedia, Stavanger, Trondheim, Bergen si Oslo – in Norvegia, potrivit site-ului EHF. Weekend-ul final va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

