Valea Morții nu este cel mai cald loc de pe planeta, ci deșertul Dasht-e Lut din Iran, urmat de deșertul Sonora din Mexic. Conform datelor satelitare colectate in ultimii ani, temperaturile solului in cele doua situri pot sa depașeasca și 80 de grade. Este rezultatul revizuirii temperaturilor realizat de studiul publicat in Buletinul Societații Meteorologice Americane și realizat de Universitatea din California la Irvine pe baza datelor satelitare din ultimii 18 ani. Se spune adesea ca cel mai cald loc de pe planeta, cu o temperatura a aerului de mai multe ori peste 55 de grade, ar fi celebra…