- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a transmis un mesaj public Regelui Charles al III-lea, dupa ce Palatul Buckingham a anunțat, luni, ca majestatea sa a fost diagnosticat cu o forma de cancer.

- Regele Charles al III-lea are cancer. Anunțul a fost facut de Palatul Buckingham, iar suveranul britanic a inceput deja tratamentul. Comunicatul oficial nu a precizat de ce forma a maladiei sufera regele, dar spune ca boala a fost descoperita in timpul operației de prostata, pe care a suferit-o recent.…

