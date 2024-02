Regele Charles a facut sambata seara prima declaratie de cand a fost diagnosticat cu cancer, folosindu-se de acest prilej pentru a multumi "din suflet" publicului pentru "mangaierea si incurajarea" sa, relateaza SkyNews, citat de news.ro.

Intr-un mesaj transmis de la Sandringham, in Norfolk, Regele Charles a spus: "As dori sa-mi exprim cele mai sincere multumiri pentru numeroasele mesaje de sustinere si urari de bine pe care le-am primit in ultimele zile. Asa cum stiu toti cei care au fost afectati de cancer, astfel de ganduri bune sunt cea mai mare mangaiere si incurajare."

Pe langa…