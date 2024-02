Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Palatul Buckingham a anunțat ca Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu o forma de cancer, dar nu este vorba despre cel de prostata, așa cum s-a speculat, au mai transmis reprezentanții. Nu este primul caz de acest fel in interiorul Familiei Regale a Marii Britanii, asta dupa ce și…

- Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu o forma de cancer, a anunțat luni Palatul Buckingham. Prințul Harry a vorbit cu Regele și va merge in Marea Britanie sa-și vada tatal. O sursa regala a declarat ca nu este vorba de cancer la prostata, scrie observatornews.ro .

- Regele Charles a fost diagnosticat cu o forma de cancer, a anuntat luni, 5 februarie 2024, Palatul Buckingham, precizand ca nu este vorba de cancer de prostata, dar a fost descoperit in timpul operatiei sale pentru prostata marita, informeaza BBC. Regele Charles, diagnosticat cu cancer Regele Charles…

- Conform unui mesaj emis de Palatul Buckingham, Regele Charles a fost diagnosticat cu o forma de cancer. The post DIAGNOSTIC INGRIJORATOR Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu o forma de cancer first appeared on Informatia Zilei .

- Regele Charles al Marii Britanii a fost diagnosticat cu cancer. Casa Regala nu a precizat ce fel de cancer ci doar ca acesta nu este la prostata, dar a fost descoperit in timpul internarii recente pentru o afecțiune benigna la prostata. Deși iși va intrerupe pentru moment evenimentele publice, Regele…

- Palatul Buckingham a informat astazi ca Regele Charles a fost diagnosticat cu o forma de cancer.Din primele informatii nu este vorba despre cancer de prostata, dar boala ar fi fost depistata in timpul tratamentului efectuat pentru o prostata marita.Regele Charles a inceput astazi "tratamente regulate".De…

- Tipul de cancer nu a fost dezvaluit, dar, potrivit comunicatului Palatului Buckingham, regele a inceput inca de luni "tratamentele obisnuite".Palatul Buckingham spune ca regele "ramane deplin pozitiv in ceea ce priveste tratamentul sau si asteapta cu nerabdare sa revina cat mai curand posibil la indatoririle…

- Regele Carol al III-lea, in varsta de 75 de ani, are cancer, a anunțat luni Palatul Buckingham. „In timpul recentei intervenții spitalicești a Regelui pentru o marire benigna a prostatei, a fost observata o problema distincta de ingrijorare”, a precizat Palatul Buckingham intr-un comunicat. „Testele…