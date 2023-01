Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara din Romania are suficiente resurse pentru a continua sa se dezvolte și in 2023. Acest lucru se datoreaza faptului ca o dinamica de 3-4% pentru economia locala este realizabila chiar și in contextul actual, in care conflictul din Ucraina și adevaratul impact al inaspririi politicii monetare…

- Anul 2022 s-a incheiat cu un nivel record al investițiilor in active imobiliare comerciale, Romania inregistrand un volum de peste 1,2 miliarde de euro, cel mai mare din 2007 incoace. La nivelul Europei Centrale și de Est (CEE), piata de real estate s-a remarcat anul trecut prin dinamismul pieței de…

- Locuințele au fost cu 6% mai scumpe in 2022 fața de 2021, potrivit unei analize realizate de Imobiliare.ro. Astfel, suma medie solicitata pentru o locuința a crescut de la 1.593 la 1.682 de euro pe metru patrat util. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Romanii cheltuie in medie 2 EURO pe an pe produsele bio, in timp ce media europeana este de 102 EURO, afirma directoratul pe agricultura al Comisiei Europene, intr-un raport recent. Susținatorii agriculturii eco sunt ca promotoarele drepturilor pisicilor la iernat in casa, doar cu tastele și emoticoanele…

- Anul 2023 va fi unul cu multe provocari economice: o inflație din doua cifre, un consum in scadere și un risc de recesiune la nivel european. Iata ce preconizeaza la RFI profesorul Cristian Paun, de la Academia de Studii Economice din București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 5,4%, in primele 10 luni fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a urcat cu 27,3%, potrivit datelor publicate joi de Institutul…

- Potrivit datelor publice analizate de specialiștii Clean Recycle, in Romania aproximativ 10.000 de platforme comercializeaza produse din diverse categorii, in mediul online. Comercianții de produse online au obligația sa recicleze sau sa valorifice 60% din volumul total al ambalajelor puse pe piața,…

- Ce joburi au cautat romanii in 2022: pozițiile de inginer, contabil și șofer se afla in topul preferințelor candidaților. Cu aproximativ 25.000 de cautari, joburile remote continua sa ramana atractive pentru cei care vor sa se angajeze Aproape 8,5 milioane de cautari au fost facute, de la…