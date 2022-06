Unde ești, tu, Guță, Doamne… Doamne miluieste! Doamne miluieste! Doamne miluieste! Ce naiba?… Fata care esti tu fata… Asa se-ncepe un text serios la ziar? Tatal nostru care… Nttttttt. Nici asa. Ti-ai pierdut mana, carevasazica, ziarista lu’ peste. Hristos a inviat din morti cu moartea pre… Ptiu, drace! Unde nu este durere, nici intristare, nici suspin… Pe toti sfintii! Vai de steaua ta, Marcu Nina! Scrii un articol la ziar, nu dai examen la religie! Pai, nu dau. Da’ de cand, prin vecini, s-aude, de la 7 fara – dimineata, se-ntelege – pana seara, la 9, tot o slujba bisericeasca, mai scapi nemolipsit? Deci, se-ntampla asa:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apropierea de Dumnezeu, incepe inca din primele zile de viața. In acest sens, este foarte importanta alegerea numelui copilului. Este bine sa-i puneți copilului un nume de sfant, pentru ca acesta il va ocroti intreaga viața. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 602, ediția print In camera copilului…

- In miez de luna Mai, pentru ca este ziua Domnului, Biserica randuiește a ne ține inca aproape de Ierusalimul Invierii. Spre a nu ne pierde nadejdea in venirea Mangaietorului. Și pentru a ințelege faptul ca Dumnezeu S-a facut Om pentru ca omul sa nu fie lipsit de ajutor in vindecare. Nu intamplator,…

- La sfarșitul lunii februarie 2022, primarul Ioan Turc declara plin de compasiune ca „in contextul conflictul armat din țara vecina, consider oportuna amanarea concertului din 6 martie 2022 care il avea ca protagonist pe Ștefan Banica. Cred ca, in aceste zile, este mai potrivit sa fim preocupați de evenimentele…

- Una dintre cele mai cunoscute traditii de Pasti in special in Occident, dar care isi face tot mai mult simtita prezenta si in restul lumii este cea a iepurasului care aduce cadouri si ascunde oua colorate in iarba. In Vest, iepurasul de Pasti este aproape la fel de batran si de iubit ca Mosul care aduce…

- In seara zile de sambata, 23 aprilie, Sfanta Lumina de la Ierusalim va fi adusa de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, si va fi oferita delegatilor eparhiilor prezenti la Aeroportul International „Otopeni”. Sambata seara, in intervalul…

- Generalul rus Mihail Mizintev, supranumit „Macelarul de la Mariupol” a avertizat luni ca Ucraina planuieste, „cu sprijinul tarilor occidentale”, sa bombardeze mai multe catedrale si biserici ortodoxe ucrainene in noaptea de Paste, „pentru a acuza ulterior personalul militar rus de masacrarea civililor”,…

- Sfanta sarbatoare de Paște este un moment in care dragostea, pacea și seninatatea se unesc in numele Domnului. Tuturor locuitorilor comunei Valcau de Jos, angajaților primariei, precum și colaboratorilor noștri le doresc sa aiba parte de Paște fericit alaturi de cei dragi!Hristos a Inviat!Ioan ROȘAN,…

- Ceea ce s-a intamplat in seara asta, scufundarea crucișatorului Moskva , este deosebit de semnificativ pentru mine din motive cu totul personale. Acest crucișator greu a fost construit la uzina de construcții navale din Nikolaev in 1976-1982. Apoi, toata construcția de nave militare de suprafața din…