- Pilda zilei: Ispitirea celor trei calugariDiavolul a aparut la trei calugari și le-a spus: "Daca v-aș da puterea de a transforma ceva in trecut, ce ați schimba?Primul dintre ei, cu o mare fervoare apostolica, a raspuns: "Te-aș impiedica sa-i faci pe Adam și Eva sa cada in pacat, astfel incat omenirea…

- Pilda zilei - Tot ce se intampla, se intampla cu un scop Era odata un negustor bogat care se intorcea acasa, dupa ce vanduse multa marfa, intr-un iarmaroc. Avea, asadar, cu sine, o insemnata suma de bani. Mergand cu caruta pe drum, se porni o ploaie mare. Negustorul, necajit din aceasta pricina, ridica…

- Musulmanul și calugarulUn judecator musulman a invitat odata la el acasa un calugar ortodox. Era vremea cinei și, dupa ce familia magistratului islamic s-a așezat la masa impreuna cu oaspetele lor, judecatorul l-a intrebat pe monahul creștin: Te rog, omule bun, lumineaza-ma. Eu sunt musulman și caut…

- Pilda zilei: Faptele credintei De cate ori incepem un an, o luna, o zi, bine este sa ne intrebam pe noi insine: "Ce lucruri bune am facut? Ce lucruri rele am savarsit? Ce ajutor am dat semenului meu in suferinta? De cate ori m-am imbatat? De cate ori am suduit? Ce minciuni am grait? Pe cati oameni am…

- Pilda zilei: Una din conditiile mantuirii Un batran intelept si-a intrebat ucenicii.– Cum stiti ca s-a terminat noaptea si incepe ziua?– Va spun eu! s-a repezit un ucenic. Cand de la distanta poti deosebi cainele de oaie!– Nuuu! a raspuns batranul.– Ar putea fi inceputul zilei, a spus altul, cand vazand…

- Pilda zilei Sa nu intinzi prea mult coardaUn om vana fiare salbatice in pustie si a vazut cum un batran glumea cu fratii. Acesta a zis atunci: „Cum asa, sunteti calugari, si va hliziti?"Atunci, batranul a raspuns:- Pune sageata in arc si intinde coarda. Vanatorul a facut cum i se spusese, insa batranul…

- Pastila pentru suflet - Pilda zilei - Cum preschimbam Iadul in RaiUn om a ajuns in iad, numai ca si-ar fi dorit sa fie acolo si o biserica; desi era om pacatos, il iubea pe Dumnezeu si voia sa se roage. A inceput sa masoare locul, ca sa puna temelia. Un diavol l-a intrebat ce face, iara omul i-a raspuns:…

- Pastila pentru suflet - Pilda zilei - Prefacerea raului in bineUnui taran i-a cazut magarul in put. A stat si s-a gandit: „Cum sa-l scot de acolo?" Pe urma a chibzuit in sinea sa: „Magarul e batran, nu i-a ramas mult de trait. Oricum ma pregateam sa cumpar unul nou, tanar. Pe deasupra, putul e aproape…