Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputata Corina Cretu a anuntat ca a fost votata propunerea comuna a rezolutiei referitoare la returnarea tezaurului national al Romaniei insusit ilegal de Rusia, documentul fiind semnat de toti europarlamentarii romani si sustinut de majoritatea membrilor Parlamentului European. „Parlamentul…

- Comisia Europeana va sustine joi o declaratie in fata eurodeputatilor pe tema restituirii tezaurului romanesc, insusit ilegal de Rusia in timpul Primului Razboi Mondial. Declaratia Comisiei va fi urmata de o dezbatere, dupa care va fi supusa la vot o rezolutie conexa, conform agendei sesiunii plenare…

- In prima decada a lunii martie a fost lansat ghidul de finantare al programului „Fabrici de reciclare”, eveniment organizat de Ministerul Mediului, amfitrion fiind chiar ministrul Mircea Fechet. Au fost invitati agenti econmomici care activeaza pe domeniul reciclarii, in Romania. Constantin Damov,…

- Am semnat contractul de proiectare și execuție pentru amenajarea unui parc fotovoltaic și echiparea a cinci cladiri publice cu centrale fotovoltaice in Alba Iulia, in valoare totala de peste 700.000 euro. Parcul fotovoltaic va asigura independența energetica pentru o mare parte din sistemul de iluminat…

- La prima sedinta ordinara din acest an a Consiliului Judetean Buzau, presedintele Petre Emanoil Neagu a propus, spre aprobare, plenului un proiect de hotarare ce vizeaza, intr-o etapa imediata, accesarea unei finantari europene, prin intermediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR-SE) Braila…

- „Museum Bus” („Autobuzul Muzeului”), un proiect educațional al Muzeului Județean Buzau, a ajuns in atenția romania-insider.com, dupa ce a ajuns la fabuloasa cifra de 12.000 de beneficiari direcți de la lansarea sa in 2019, timp in care a intervenit și o pauza in perioada de pandemie. Este vorba despre…

- Traficul rutier s-a desfașurat dirijat, duminica dimineața, pe Drumul Național 1B (Buzau-Ploiești), la intersecția cu Drumul Județean 203C (Clondiru – DN 1B – Pietroasele) din cauza unui accident rutier. Conform Poliției, in timp ce conducea autoturismul dinspre Buzau catre Ploiești, un buzoian de…

- Lucrarile pe lotul Mizil – Pietroasele al Autostrazii Ploiești-Buzau, parte din Autostrada Moldovei (A7), sunt in grafic și au ajuns la un stadiu fizic de aproape 50 la suta. In urma verificarilor dn teren, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost informata ca stadiul…