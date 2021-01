Am trait s-o vedem și pe asta! In comuna Budești, mai mulți consilieri in frunte cu viceprimarul incearca sa ii interzica primarului sa foloseasca mașina de serviciu in interes personal cu o hotarare de Consiliu Local. In 2021 se recurge la o hotarare de Consiliu Local pentru a-i interzice primarului Vasile Codrea de la Budești sa foloseasca Dusterul de serviciu in interes personal. Culmea, Vasile Codrea este și unul dintre cei mai avuți primari din județ… In spatele acestui demers, cel puțin ciudat, avand in vedere ca primarul ar trebui sa nu foloseasca autoturismul de serviciu in interes personal…