Stiri pe aceeasi tema

- „24 ianuarie 2022. A7 – Autostrada Moldovei. Anul acesta incepe constructia primelor sectoare ale autostrazii care leaga Muntenia de Moldova! Ploiești-Buzau: 63,25 kmContractele pentru cele 3 loturi ale acestei secțiuni urmeaza sa fie semnate.Buzau-Focșani: 82,44 kmA fost aprobat Proiectul Tehnic!Lansarea…

- Construcția primelor sectoare ale Autostrazii care leaga Moldova de Muntenia ar urma sa inceapa anul acesta, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Contractele pentru cele trei loturi ale secțiunii Ploiești-Buzau urmeaza sa fie semnate, iar lansarea licitatiei pentru contractul vizand constructia…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anunțat, luni, ca in acest an incepe constructia primelor sectoare ale autostrazii care leaga Muntenia de Moldova. ” A7 – Autostrada Moldovei. Anul acesta incepe constructia primelor sectoare ale autostrazii care leaga Muntenia de Moldova! Ploiesti-Buzau:…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a scris, luni, pe Facebook, ca anul acesta incepe constructia primelor sectoare ale autostrazii care leaga Muntenia de Moldova, fiind primii pasi concreti pentru unirea Munteniei cu Moldova prin infrastructura rutiera moderna.

- Anul acesta incepe construcția primelor sectoare ale autostrazii care leaga Muntenia de Moldova, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: „Sunt primii pași concreți pentru unirea Munteniei cu Moldova prin infrastructura rutiera moderna”.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a scris, luni, pe Facebook, ca anul acesta incepe constructia primelor sectoare ale autostrazii care leaga Muntenia de Moldova, fiind primii pasi concreti pentru unirea Munteniei cu Moldova prin infrastructura rutiera moderna, potrivit news.ro. ”24…

- Proiectul Tehnic pentru autostrada Buzau – Focsani, parte din A7 – Autostrada Moldovei, a fost avizat vineri de Consiliul Tehnico Economic al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). ‘Este un pas important pentru constructia acestei autostrazi. Acum CNAIR poate incepe pregatirea…

- „Am discutat pana acum cu responsabilii din CNAIR despre proiectele pe care le avem in derulare si in pregatire. Vreau sa urmaresc periodic evolutia proiectelor. Avem multe obiective rutiere care trebuie sa fie construite in graficele stabilite. Am stabilit ca pe siteul CNAIR sa fie postata diagrama…