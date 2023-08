Una dintre maşinile electrice de la bordul Fremantle Highway ar fi produs incendiul Cargoul care a luat foc in largul Olandei – cu sute de masini electrice la bord – Fremantle Highway, a fost remorcat joi pana in portul olandez Eemshaven (nord-est), anunta autoritatile, care au evitat o temuta catastrofa de mediu, relateaza AFP. Fremantle Highway ”a sosit la Eemshaven”, la peste o saptamana de la izbucnirea incendiului, a confirmat AFP o purtatoare de cuvant a autoritatii locale a securitatii, Jente Wieldraaijer. Radiodifuzorul NOS a difuzat imagini in care nava – partial arsa – intra in port. CATASTROFA DE MEDIU EVITATA Autoritatile se temeau de o catastrofa de mediu, in contextul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fremantle Highway ”a sosit la Eemshaven”, la peste o saptamana de la izbucnirea incendiului, a confirmat AFP o purtatoare de cuvant a autoritatii locale a securitatii, Jente Wieldraaijer. Radiodifuzorul NOS a difuzat imagini in care nava – partial arsa – intra in port. CATASTROFA DE MEDIU EVITATA Autoritatile…

- Peste cinci tone de cocaina, confiscate de autoritatie italiene. Autoritațile italiene au confiscat un transport record de 5,3 tone de cocaina. Acesta era transferat intre nave in largul coastei sudice a Siciliei, a anunțat vineri poliția, citata de Reuters . Transportul avea o valoare estimata la…

- Manifestanții au sfidat autoritațile și s-au strans in una dintre cele mai mari piete din Paris pentru a-și aminti de tanarul mort in 2016, la scurt timp dupa retinerea sa de catre jandarmi. Situația a degenerat dupa ce forțele de ordine au incercat sa ii opreasca și au avut loc ciocniri violente intre…

- Sancțiuni drastice pentru incalcarea regulilor de circulațieGrecia este o destinație preferata de mulți romani, mai ales in timpul pandemiei, cand calatoriile cu avionul sunt mai complicate. Insa, daca alegi sa mergi cu mașina in Grecia, trebuie sa știi ca regulile de circulație sunt la fel ca in Romania,…

- Cel putin 11 persoane au murit in statul Rio Grande do Sul din sudul Braziliei, dupa ce un ciclon a lovit regiunea, au anuntat autoritatile locale, potrivit Reuters, citata de Medifax. Furtuna a provocat ploi torentiale, iar in cartierele inundate se desfasoara cautari cu elicopterul pentru a gasi alte…

- Mohammad, un sirian in varsta de 18 ani, se numara printre supraviețuitorii tragediei din sudul Greciei, unde o nava cu sute de oameni s-a rastunat miercuri in timp ce se indrepta catre Italia. Tanarul s-a reunit vineri cu fratele lui mai mare, venit din Olanda, relateaza Reuters și BBC. Imaginile cu…

- Autoritatile americane l-au arestat luni seara pe soferul unui camion care a lovit barierele de securitate instalate in piata Lafayette din Washington, in apropiere de Casa Alba, a anuntat un purtator de cuvant al Serviciului secret al SUA (USSS), transmite Reuters. „Nu s-au inregistrat raniti in randul…