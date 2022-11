Stiri pe aceeasi tema

- 10 manichiuri ciudate, perfecte pentru Halloween In ultima zi a lunii octombrie, Halloween-ul se celebreaza pe toate meridianele. Peste tot vor avea loc petreceri tematice unde invitații vor purta costume inspaimantatoare. Pentru ca look-ul sa fie complet, nici unghiile nu trebuie neglijate. Ele trebuie…

- Virginia Ruzici și-a aratat sprijinul fața Simona Halep, dupa ce aceasta a fost suspendata provizoriu fiind testata pozitiv la roxadustat. La sfarșitul lunii mai a acestui an, constanțeanca a incheiatcolaborarea cu Ruzici, precizand ca va lucra impreuna cu suedeza Nina Wennerstrom. „O cunosc pe Simona…

- Maria Guardiola, 21 de ani, fiica marelui Pep Guardiola, e in centrul atenției pe rețelele de socializare. Ultimul videoclip postat de tanara blonda a facut ravagii printre urmaritorii sai. Urmarita de peste 380. ...

- Alexandru Cicaldau (25 de ani) a plecat de la Galatasaray, dupa doar un an petrecut la echipa din Istanbul, și va evolua sub forma de imprumut pana la finalul acestui sezon pentru echipa Al Ittihad Kalba, din Emiratele Arabe Unite. Internaționalul roman a postat un mesaj pe rețelele sociale. “Aș dori…

- Serena Williams (40 de ani) a anunta ca se desparte de tenis. Jucatoarea americana de tenis a precizat ca a inceput “numaratoarea inversa” in ceea ce priveste retragerea sa. Fistul lider WTA a postat in social media imagini cu aparitia sa din revista Vogue. “Vine un moment in viata cand trebuie sa decidem…

- Ținute cool la festivalul Untold 2022 Ediția din acest an a Festivalului Untold s-a incheiat dupa 4 zile in care sute de mii de oameni s-au distrat, la Cluj, in compania unora dintre cei mai tari artiști ai momentului. Petrecareții nu s-au bucurat doar de muzica, ci au profitat de ocazie și pentru a…