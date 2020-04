Un weekend Best of TIFF pe platforma TIFF Unlimited Filme care au cucerit juriul și publicul la Festivalul Internațional de Film Transilvania se vad weekend-ul acesta gratuit pe TIFF Unlimited . O viața de petreceri și excese vs. una molcoma, dar plina de umor și pasiune pentru cinema – ambele iși gasesc locul in selecția mereu surprinzatoare a festivalului, marca Mihai Chirilov. Producțiile premiate din Belgia și Uruguay, Belgica și La vida util, reamintesc de spiritul TIFF – cautari cinefile și descoperiri de neuitat. Filmele vor putea fi accesate gratuit doar la ora anunțata, de pe teritoriul Romaniei, dupa care vor ramane disponibile pentru… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

