Când are loc TIFF 2024 și cât costă biletele Cand are loc TIFF 2024 și cat costa biletele Festivalul Internațional de Film Transilvania este considerat de mulți drept varianta romaneasca a celebrului festival de la Cannes. An de an TIFF , atrage o mulțime de pasionați de film nu doar din țara noastra, ci și de peste hotare. Pentru cei care așteapta cu nerabdare sa se bucure de experiența unica TIFF 2024, este important sa fie la curent cu detalii precum data evenimentului și costul biletelor. Anul acesta, TIFF va avea loc in perioada 14-24 iunie. Cluj-Napoca, orașul din inima Transilvaniei, va gazdui din nou acest festival de renume internațional.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca este un centru vital economic și cultural in inima Transilvaniei. Sunteți in cautarea unui serviciu de inchirieri auto? Rent a car Cluj inseamna flexibilitate maxima in deplasari, atat pentru afaceri, cat și pentru placere. Ați analizat opțiunile disponibile? Menținerea unui standard inalt…

- Anul acesta se implinesc 111 ani de la nașterea maestrului Gheza Vida, un om harazit cu un dar special – sa dea lemnului viața și o poveste aparte, iubitor de oameni, de natura, de tot ce viețuiește, ne-a lasat o bogata moștenire artistica, bucurie a ochilor și a sufletului. „Sunt un om cu noroc: m-am…

- Un recital liric special ni se pregatește la Crama Jelna: „Primavara in opera, adusa in dar voua, printr-un recital liric menit sa atinga acorduri inalte și sa exploreze o gama larga de emoții umane”, anunța organizatorii. Evenimentul este organizat in parteneriat cu Asociația Culturala Alexandru Farcaș…

- Cluj-Napoca este al doilea oraș ca marime din Romania dupa București și capitala neoficiala a Transilvaniei, fiind și gazda festivalurilor Electric Castle și Untold.Un mic oraș european este in același timp un oraș universitar in plina dezvoltare cu festivaluri de muzica și o scena de jazz, și un loc…

- Cluj-Napoca este unul dintre cele mai aglomerate orașe din Romania, iar traficul de aici poate scoate la iveala adevarați „monștri” din șoferii care parca nu mai au rabdare in nici un fel de context. Ieri, in fața Muzeului de Istorie a Transilvaniei de pe strada Constantin Daicoviciu, doi șoferi s-au…

- Costul vieții in Cluj-Napoca, cel mai scump oraș al țarii, este imposibil de suportat pentru unii, alții fac economii, dar este și o patura semnificativa care cheltuie cam tot ce caștiga pentru a putea sta la Cluj. ”Am primit o oferta de job in Cluj-Napoca și sunt curioasa care sunt costurile aproximative…

- In 2024, Romania se pregatește pentru o schimbare majora in ceea ce privește carțile de identitate, cu planuri de a trece la versiuni electronice ale acestora. Inainte de implementarea pe scara larga a acestui nou sistem, care a fost testat printr-un program pilot la Cluj-Napoca, cetațenii trebuie sa…

- Lara Fabian, una dintre cele mai indragite cantarețe din lume ajunge, din nou, la Cluj Napoca. Belgianca va susține un concert in BT Arena pe 23 aprilie. Biletele au prețuri incepand de la 150 lei și pot fi achiziționate de aici: concert Lara Fabian. „Vino alaturi de noi intr-o calatorie de neuitat,…