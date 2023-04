Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Siveluci, unul dintre cei mai activi vulcani din Rusia, a erupt marti aruncand in atmosfera un nor imens de cenusa care a acoperit satele din regiune si a condus la emiterea unui cod rosu pentru aviatie in Peninsula Kamceatka din Orientul Indepartat rus. Cenușa vulcanica s-a raspandit pe o…

- Vulcanul Siveluci a erupt marti dimineata devreme in regiunea Kamceatka, din Extremul Orient rus, aruncand cenusa pana la 20 de kilometri inaltime, potrivit filialei locale a Institutului de Geofizica al Academiei de Stiinte a Rusiei (RAS), relateaza CNN. A fost emisa o avertizare de pericol "cod…

- Unul dintre cei mai activi vulcani ruși a erupt marți, 11 aprilie, in peninsula Kamchatka, in extremul estic al Rusiei, aruncand spre cer un nor imens de cenușa, care a acoperit satele cu praf vulcanic cenușiu. Vulcanul Shiveluch a erupt imediat dupa miezul nopții, ajungand la un crescendo aproximativ…

