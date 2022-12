Un vitezoman tupeist de 21 de ani, care a fugit de sub nasul polițișților, prins după 4 zile de urmărire Timp de cateva zile, un tanar de 21 de ani din satul galațean Toflea a pus pe jar pe agenții de la Poliția Rutiera din Tecuci pentru ca sistematic a fost surprins conducand cu viteze cu mult peste limita legala, dar de fiecare data refuza sa opreasca la semnalele agenților și demara in tromba, reușind sa fuga. Prima oara a fost inregistrat conducand pe strazile Tecuciului cu 125 km/h. Potrivit IPJ Galati, „la data de 18 decembrie, in municipiul Tecuci a fost inregistrat, cu viteza de 125 km/h, un autoturism, al carui conducator auto nu a oprit la semnalele politistilor. Barbatul aflat la volan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani care a fost inregistrat pe 18 decembrie cu viteza de 125 km/h in municipiul Tecuci și s-a facut nevazut, dupa ce a fost urmarit de poliție, a fost amendat cu aproape 6.000 de lei și i s-a reținut permisul pentru 300 de zile, informeaza Monitorul de Galați . Pe 18 decembrie, barbatul…

- Un tanar din judetul Galati a fost identificat dupa patru zile de la momentul la care a fost urmarit de politisti, fara a fi prins. Tanarul conducea cu mare viteza in orasul Tecuci cand a fost surprins de politisti si nu a oprit la semnalul agentilor, informeaza News.ro. Conform IPJ Galati, la data…

- Accident pe DN 71, sambata, in localitatea damboviteana Doicesti, dupa o coliziune intre un TIR si un autoturism, in urma caruia au murit doua persoane, iar o alta a fost ranita, informeaza ISU Dambovita. „La locul accidentului au fost gasite trei victime, dintre care doua incarcerate. Au fost demarate…

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat vineri, in jurul orei 15.10, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier in Slatina, pe strada Draganești. Polițiștii de la Biroul Rutier Slatina au stabilit ca un barbat, de 30 de ani, din municipiul Slatina, in calitate de conducator…

- Șeful Serviciului de Imigrari Galați, comisarul șef Ciprian Șimu, și-a pierdut viața, la numai 41 de ani, in dimineața zilei de luni, in urma unui grav accident. Accidentul grav s-a petrecut in localitatea Iazu din județul Ialomița. Barbatul se afla la volanul autoturismului, aflandu-se alaturi de…

- Romanilor le place sa-și decoreze mașina cu tot felul de icoane, cruciulițe, poze sau odorizante, iar lista poate continua, deși știu ca risca amenzi considerabile, deoarece se reduce vizibilitatea. Acestea pot ajunge și pana la aproape 3.000 de lei. Polițiștii de la Rutiera sancționeaza astfel de gesturi,…

- Mai multe echipaje de intervenție din Gaești, insoțite de un procuror au descins astazi, 04 octombrie 2022, in patru locuințe din localitatea Voia (Crangurile). Cei vizați sunt acuzați de taierea Post-ul VIDEO: Percheziții ale polițiștilor din Gaești la hoții de lemne din satul Voia apare prima data…

- Un numar de 238 de zboruri au inregistrat intarzieri mai mari de 60 de minute, atat la aterizari, cat si la decolari, pe Aeroportul International “Henri Coanda” Bucuresti, in perioada 22 – 28 septembrie, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Dintre acestea, mai mult de jumatate…