Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 11 aprilie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul simfonic cu program integral Mozart. Alaturi de orchestra simfonica a instituției, dirijata de Tiberiu Dragoș Oprea, revine, ca solist, cornistul Petrea Gisca. In program: W.A. Mozart – „Divertisment…

- Filarmonica Pitești a pus in vanzare, la sediul de la Centrul Multifuncțional (Calea București, Nr. 2) și pe www.bilete.ro , bilete la concertul vocal-simfonic extraordinar de Simfonia Lalelelor și la concertul de inchidere a stagiunii a XVII -a. Concertul din 18 aprilie este susținut de orchestra simfonica…

- Trio Jazz&Pop Pitești, solista Ana Maria Baltag Diaconu și povestitoarea Ema Conete va dau intalnire cu Cenușareasa, sambata, 30 martie, de la ora 11, la Centrul Multifuncțional – potrivit unui comunicat de presa al Filarmonicii Pitești. Citelte și: Principele regent Nicolae al Romaniei va fi reinhumat…

- Joi, 28 martie, in sala de spectacole a Colegiului Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț, va avea loc un concert extraordinar susținut de violonistul Razvan Stoica, acompaniat de pianista Andreea Stoica. Concertul face parte din activitațile cuprinse in proiectul educațional național „Un Stradivarius…

- Aneta Maria Geanina Chiriac este eleva in clasa a VII-a, la Școala Gimnaziala „Tudor Arghezi” din Pitești și va canta, de 1 aprilie, la spectacolul caritabil de la Filarmonica Pitești, „Zambet in Autism – Impreuna de ziua lor”. Concertul este dedicat tuturor beneficiarilor Asociației Parinților Copiilor…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 29 februarie, de la ora 19, la Centrul Multifuncțional, concertul simfonic cu pagini muzicale semnate de Beethoven și Dvorak. Alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești, dirijata de Constantin Grigore, participa, ca solista, pianista Eunju Lee, din Coreea…

- Mani Neumann, instrumentistul pe care presa germana l-a numit Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului) in cadrul unei comparații cu Paganini, cunoscut publicului din Romania și in urma colaborarii sale de lunga durata cu formația Phoenix, aduce farfarello din nou in vestul țarii, pentru prima…

- Filarmonica Pitești gazduiește vineri, 26 ianuarie, la Centrul Multifuncțional, recitalul cameral When violin meets guitar, susținut de violonista Natalia Pancec și chitaristul Emilian Florentin Gheorghe. Cei doi artiști va dau intalnire de la ora 19.00, in program regasindu-se lucrari reorchestrate…