Un val de ninsori și frig va cuprinde toată țara. Care sunt zonele cele mai afectate. Anunțul făcut de ANM

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța temperaturi mai calde decat normalul perioadei pentru ziua de sambata, 27 noiembrie 2021. Temperaturile maxime vor urca de la 5 grade Celsius in estul Transilvaniei, pana la 16…17 grade in sudul Munteniei si al Dobrogei. Totodata, temperaturile minime vor fi cuprinse, in general,…

- Anunț trist pentru romani! Luna noiembrie vine cu multe schimbari in termometre. Temperaturile scad drastic, iar fenomenele meteo capricioase iși fac apariția in anumite zone din Romania. Sunt așteptate ninsori și ploi slabe in perioada urmatoare. Meteo. Ce trebuie sa știe toți romanii despre schimbarile…

- VREMEA in iarna 2021-2022. Cand vin ninsorile și frigul. Atenționarile meteorologilor Meteorologii au prezentat primele prognoze pentru iarna 2021-2022. Vreme rece și ninsori abundente vor fi in perioada ianuarie-februarie. Sunt așteptate perioade de frig, ce ar putea crește facturile la energie. Potrivit…

- Vremea ramane in continuare neobisnuit de rece. In centru, in sud si in sud-est ploua pe arii extinse, iar la munte se anunta ninsori si lapovita.Marti, 12 octombrie, se mai raceste fata de zilele anterioare. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), la altitudini mai mici o sa cada lapovita,…

- Potrivit meteorologilor, temperaturile scad și cu 10 grade și, in zonele montane, la altitudini de peste 1500 de metri, apar ninsorile. "Vremea va fi deosebit de rece, temperaturile vor fi și cu 10 grade mai mici. Pentru astazi, sunt estimate temperaturi maxime de la 7 pana la cel mult 15-17 grade,…

- Vremea se schimba brusc in Romania, dupa ce prognoza meteo pentru 8-9 octombrie 2021 anunța ca țara se va confrunta cu un val de frig. Deși ne aflam in plin sezon de toamna, unele regiuni vor fi afectate chiar și de ninsori, conform anunțului transmis de catre meteorologii ANM. Temperaturile din mai…

- Vremea in Romania se racește drastic in urmatoarele zile, temperaturile ajungand chiar și la trei grade Celsius, dupa cum informeaza specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie. Pentru perioada in care ne aflam, gradele din termometre vor fi cu mult mai puține decat ar trebui. Anunțul facut…

- Val de aer polar in Romania: Cand vor incepe sa scada temperaturile și unde se intorc ploile Val de aer polar in Romania: Cand vor incepe sa scada temperaturile și unde se intorc ploile Vremea calda, de vara tarzie, se pare ca nu va mai dura mult și, de la sfarsitul saptamanii, va deveni o amintire.…