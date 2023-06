Stiri pe aceeasi tema

- Provincia Trentino din nordul Italiei ia in considerare mutarea in Romania a unui urs ''problema'', cunoscut atat sub numele de JJ4, cat si de Gaia, a anuntat vineri tribunalul administrativ din Trento, care instrumenteaza o disputa juridica privind uciderea animalului, transmite DPA.Judecatorii…

- Instanțele din Prahova, Brașov, Harghita și Mureș abunda de astfel de procese in care statul prin instituțiile sale are calitate de parat și obligat sa plateasca sume uriașe oamenilor atacați de urs sau rudelor celor care nu au supraviețuit atacului, relateaza Ziare.com.Valoarea despagubirilor morale…

- O noua pensie apare in Romania. In pline proteste, greve si posibil inghetari de salarii, o perioada in care romanii se descurca tot mai greu, politicienii se gandesc sa acorde o noua pensie celor care... Citește AICI ce categorii vor beneficia de noua pensie și ce prevede proiectul Fii la…

- Eutanasierea unui urs care a omorat luna aceasta un barbat in regiunea Trentino din nordul Italiei nu poate fi un act de razbunare, insa decizia finala ii revine presedintelui provinciei Trento, a declarat ministrul italian al Mediului, Gilberto Pichetto, joi, la o zi dupa ce a spus ca animalul, capturat…

- Organizația de mediu Agent Green il acuza pe ministrul Mediului Barna Tanczos ca nu a luat nicio masura eficienta pentru a proteja habitatul ursului brun, specie protejata, și ca este un „instigator la ucidere și demonizarea speciei”. Agent Green reacționeaza dur dupa ce ministrul Mediului a anunțat…