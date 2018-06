Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre sutele de cazuri in care turistii sunt scosi din apa de salvamari, atunci cand este arborat steagul rosu, se va termina in instanta. Persoana scoasa din valuri vrea daune de 40.000 de euro, scrie adevarul.ro.

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat joi procesul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009, in care fostul ministru Elena Udrea si Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului presedinte Traian Basescu, sunt judecate pentru instigare la luare de mita, respectiv instigare…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a cerut, marti, suspendarea procesului in care procurorul Mihaiela Moraru Iorga cere daune morale de la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pana la solutionarea procesului penal in care este implicata Iorga.CAB a luat in discutie un nou termen in dosarul…

- Ex-premierul Victor Ponta il va da in judecata civila pe procurorul DNA Jean Uncheselu, cel care in 2015 l-a dat jos din functie de premier al Romaniei, printr-un dosar fabricat, fara nicio proba, in care vinerea trecuta, Inalta Curte l-a achitat pe inexistenta faptelor, pentru toate capetele de acuzare,…

- Politistii constanteni cauta soferul unui autoturism de lux care a intrat cu masina pe plaja de la Vama Veche si a ajuns apoi in apele marii, unde a ramas blocat. Amenda in astfel de cazuri este intre 10.000 si 20.000 de lei. Incidentul a fost filmat, iar in imagini se observa cum autoturismul…

- Exercițiul multinațional Spring Storm 18, care se desfașoara in Dobrogea și in apele internaționale ale Marii Negre, și la care participa 1700 de militari romani și straini, include și o secvența spectaculoasa la poligonul Capu Midia.