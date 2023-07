Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la Borșa. Un turist a cazut pe o poteca din Pietrosul Rodnei. Barbatul era nevatamat, dar in avansata stare de ebrietate.Video Salvamont Borșa a fost anunțat sambata seara, prin 112, ca un turist a cazut pe o poteca din Pietrosul Rodnei și și-a fracturat piciorul. Ajunși la fața locului, salvatorii…

- O pisica a fost salvata de pompierii din Oravita, judetul Caras-Severin, dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de peste 15 metri. Un trecator a auzit animalul si a sunat imediat la numarul de urgenta 112, solicitand sprijin pentru salvarea puiului de pisica.”Pompierii au avut astazi parte de o operatiune…

- Victima, in varsta de 39 de ani, se afla alaturi de alți 30 de colegi la Campulung Moldovenesc.Aceasta a decis sa iasa la plimbare și a inchiriat un ATV pentru a merge pe un drum forestier.La un moment dat, in timp ce vehiculul gonea pe terenul accidentat, femeia a pierdut controlul. ATV-ul s-a izbit…

- Salvamontiștii și jandarmii montani din Sibiu au intervenit, in zona Cascadei Balea, pentru a-i oferi ajutor unui cetațean ucrainean, care a suferit o fractura deschisa la picior. Se pare ca barbatul a decis sa parcurga traseul fara sa fie echipat corespunzator, ranindu-se grav la picior. Citește și:…

- Un șofer a ramas blocat cu mașina intre doua ziduri din satul Messaria din insula Santorini, dupa ce a estimat greșit lațimea straduței, scrie presa locala din Grecia. Intamplarea a avut loc inainte de Paște, vinerea trecuta, pe strada Agios Konstantinos din Messaria. Șoferul unei mașini inchiriate…

- Salvatorii montani de la Salvamont Argeș au fost ocupați și Sambata Mare! In aceasta dupa-amiaza, sambata, 15 aprilie, in urma unui apel la numarul de urgența 112, salvamontiștii argeșeni au intervenit in canionul Valea lui Stan pentru a extrage un turist care a cazut de la o inalțime de aproximativ…