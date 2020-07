Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de trai al Statelor Unite ale Americii este pe punctul de a fi mai dezechilibrat ca niciodata, existand indoieli cu privire la prezumtia de exceptionalism american. Monedele stabilesc echilibrul dintre aceste doua forțe - fundamentele economice interne și percepțiile straine despre puterea…

- Municipalitatea Berlinului a adoptat o lege impotriva discriminarii - interzisa in Germania - care provoca vineri critici din partea sindicatelor politistilor, pe fondul unei mobilizari in Statele Unite dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP potrivit news.ro.Aceasta lege, initaita de…

- Scaderea surprinzatoare a șomajului în Statele Unite, potrivit președintelui Statelor Unite, Donald Trump, marcheaza o ”zi mareața” pentru George Floyd, barbatul de culoare care a murit asfixiat sub genunchiul un polițist alb și al carui deces se afla în centrul celor mai mari…

- Los Angeles, Philadelphia si Atlanta fac parte din orasele americane care au anuntat sambata interdictia de a circula pe timpul noptii, cu scopul de a stavili manifestatiile violente care au izbucnit pe intreg teritoriul Statelor Unite, scrie AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Anunț oficial!…

- O judecatoare canadiana a decis miercuri ca procedura de extradare in Statele Unite vizand o responsabila a grupului chinez Huawei, la originea unei grave crize diplomatice intre Beijing si Ottawa, poate continua, transmite AFP. Acest anunt reprezinta o infrangere pentru directoarea financiara a gigantului…

- UPDATE Premierul Ludovic Orban, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, și ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, au fost prezenți la Baza Aeriana Transport Aerian din Otopeni, la ceremonia de plecare a celor 15 cadre medicale militare. Cadre medicale si specialisti ai Ministerului Apararii pleaca…

- La o zi dupa ce Germania a desemnat Hezbollah drept organizație terorista, Iranul a „condamnat puternic” masura și a avertizat ca Germania va suporta consecințele deciziei sale. Autoritațile de la Teheran acuza Berlinul ca face pe plac Statelor Unite și Israelului, relateaza Deutsche Welle.…

- Peste 500 de civili au fost ucisi in primele trei luni ale lui 2020 in Afganistan, in pofida semnarii Acordului de la Doha de catre Statele Unite cu talibanii, denunta luni ONU intr-un raport, relateaza Reuters potrivit news.ro.In total, din ianuarie in martie au fost ucisi 1.293 de civili,…