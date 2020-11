Un tribunal german anulează obligativitatea purtării măștii Un tribunal german a anulat luni obligativitatea purtarii mastii in orasul Dusseldorf. Motivul ține de modul neclar in care a fost redactat actul administrativ, relateaza AFP, citat de Agerpres. Decizia, in acest oras industrial din vestul tarii, survine in momentul in care Germania, mai degraba ferita de primul val de pandemie din primavara, este in prezent puternic afectata de coronavirus. Miercurea trecuta, municipalitatea a ordonat purtarea mastii in spațiul public in tot orasul, cu exceptia parcurilor si a cimitirelor, daca nu poate fi mentinuta o distanta de cel putin cinci metri intre doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

