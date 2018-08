Stiri pe aceeasi tema

- Conform Infotrafic, circulatia feroviara este blocata pe Magistrala 900 Caracal-Craiova, din cauza unui tren de marfa care a deraiat. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj au precizat ca trenul de marfa a deraiat in zona viaductului din localitatea Carcea si nu s-au inregistrat…

- Podul peste care a trecut trenul deraiat in localitatea Carcea, judetul Dolj, s-a rupt sub greutatea garniturii. Una dintre liniile de cale ferata de pe pod era in constructie si este posibil ca mecanicul, din greseala, sa fi intrat pe aceasta. Trafic feroviar blocat in judetul Dolj, pe Magistrala 900…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj precizeaza ca nu s-au inregistrat victime. Accidentul s-a produs dupa ce viaductul s-a rupt, iar prefectul de Dolj sustine ca acesta era in reparatii, iar circulatia feroviara pe acel fir trebuia sa fie inchisa. Conform Infotrafic,…

- Un tren de marfa a deraiat, duminica, pe magistrala Caracal - Craiova, iar la aceasta ora traficul feroviar este blocat in zona. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj precizeaza ca nu s-au inregistrat victime.

- Trafic feroviar blocat in județul Dolj, un tren cu 23 de vagoane cu biodiesel au deraiat in aceasta dimineața! Potrivit reprezentanților Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 900 Caracal-Craiova, pe raza localitatii Carcea (kilometrulCF 200+200), din cauza unui tren de marfa…

- Un tren de marfa a deraiat, duminica, in sud-vestul tarii, iar la ora redactarii acestei stiri traficul feroviar este blocat in zona. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta precizeaza ca nu s-au inregistrat...

- Un tren a deraiat in zona localitatii Carcea, judetul Dolj, in cursul zilei de duminica, 12 august. Traficul feroviar este blocat in apropiere de Craiova. Din fericire, nu sunt persoane ranite in urma marfarului care a sarit de pe sine. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane…

