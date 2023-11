Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost ranit dupa ce a fost acroșat de un mini-excavator care mergea cu spatele, pe un drum comunal din județul Hunedoara „La data de 15 noiembrie 2023, ora 09:03, un barbat de 30 de ani din municipiul Timișoara, județul Timiș, in timp ce efectua lucrari de branșare a gazului cu utilajul din…

- Un barbat, aflat pe drum, a fost accidentat de un utilaj, manevrat de un muncitor pe un drum comunal. Polițiștii au constat ca muncitorul avea dreptul de a conduce suspendat, iar utilajul nu era inregistrat. „La data de 15 noiembrie 2023, ora 09:03, un barbat de 30 de ani din municipiul Timișoara,…

- Ieri dimineața, in jurul orei 08.40, polițiștii Secției 5 Politie Rurala Dej au oprit pentru verificari un autoturism condus pe raza localitații Chiuiești, de un barbat de 40 de ani, din comuna Cașeiu. In urma controlului s-a constatat ca acesta nu deținea permis de conducere, fiind intocmit dosar penal…

- Echipajele de urgența ale ISU Timiș au fost mobilizate luni seara, puțin inainte de ora 19:00, in urma unui apel la 112, pe strada Traian Novac din Timișoara, in zona Circumvalațiunii, unde un barbat amenința ca se arunca de pe acoperișul unui bloc cu patru etaje. „La locul evenimentului s-au deplasat…

- Un barbat in varsta de 27 de ani a fost oprit de polițiști pe o strada din Timișoara. Oamenii legii au constatat ca șoferul nu are permis de conducere și, in plus, era drogat. „La data de 12 septembrie, in jurul orei 17:00, polițiștii Secției 4 Timișoara au depistat un barbat, in varsta de 27 […] Articolul…

- La data de 7 septembrie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 34 de ani, din municipiul Oraștie, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cloșca din Alba Iulia, fara a poseda permis de conducere…

- Un barbat din Bangladesh a ost ranit in aceasta seara dupa ce a fost lovit de un tren de calatori in judetul Arges. Potrivit IPJ Arges, din verificarile preliminare, efectuate de politistii Serviciului Judetean de Politie Transporturi Arges, s a stabilit ca un barbat de 35 de ani, cetatean strain, din…

- Cursa nebuna prin Timisoara la volanul unei masini furate de un barbat drogat. Politia a reusit sa-l opreasca pe delicvent dupa ce acesta a lovit si ranit un pieton. In jurul orei 16.30 polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca de pe Bd. Sudului ar fi fost sustrasa…