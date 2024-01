Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care muncește in Spania a caștigat marele premiu la loteria El Nino. Este vorba despre un roman care lucreaza in construcții. El a cumparat singurul bilet de vanzare la barul din localitatea in care este stabilit. Romanul a caștigat marele premiu de 200.000 de euro. Dupa impozitare va ramane…

- Un barbat care oprise mașina pe un drum din Neamț ca sa schimbe o roata la mașina a fost lovit de un alt autoturism. Accidentul a avut loc marti seara pe DN 15D in localitatea Turturesti, a informat IPJ Neamt. Potrivit politistilor, un autoturism condus de un barbat de 54 de ani din Piatra-Neamț a […]…

- Un barbat de 48 de ani si-a ucis concubina, la o stana din judetul Vrancea, conflictul intre cei doi izbucnind pe fondul consumulului de alcool. ”In cursul noptii trecute, politistii au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un barbat si-ar fi lovit concubina, iar aceasta este inconstienta.…

- FURIOȘI… Scene ireale in municipiului Vaslui, chiar in prima seara de Craciun. Amețiți bine de aburii alcoolului, mai mulți tineri și-au imparțit pumni și picioare chiar la kilometrul zero al orașului. Printre ei, și Valentin Ursanu, jandarm in cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila Bacau. Impreuna cu prietenii…

- Un barbat din statul american Arkansas a luat ceea ce credea ca este o bucata de sticla dintr-un parc pe care l-a vizitat impreuna cu prietena lui. A aflat apoi ca bucata, de marimea unui jeleu, era ceva mult mai valoros: un diamant de 4,87 carate, relateaza CNN. Jerry Evans a vizitat pentru prima data…

- Un individ din Neamt, care era suspectat ca a furat lemne, a devenit violent cand s-a trezit cu un padurar la poarta locuintei. Pentru doua infractiuni comise, a fost arestat preventiv. Faptele au fost savarsite recent, putandu-se spune ca padurarul a vazut moartea cu ochii, fiind amenintat cu un topor…

- Un barbat din Maine, SUA, care a caștigat 1,35 miliarde de dolari la loterie in luna ianuarie, susține ca norocul sau s-a transformat intre timp intr-un adevarat coșmar. Barbatul norocos, care Barbatul norocos, care a vrut ca numele lui sa nu fie facut public, a caștigat suma colosala de 1,35 miliarde…

- INCIDENT… Tragedie fara margini pentru o familie din Vaslui! Alex Avram, un tanar in varsta de 27 de ani, care avea toata viața inainte și care plecase sa lucreze in Spania, a murit in urma unui incident teribil. In timp ce se afla pe o autostrada, Alex s-a dat jos din mașina pentru ca facuse […] Articolul…