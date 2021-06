Stiri pe aceeasi tema

- O patrula din cadrul Poliției orașului Liteni a oprit pentru control pe raza localitații autoturismul condus de un tanar de 19 ani din municipiul Suceava. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,82 mg/litru alcool pur…

- Nici bine nu s-au unit cei din USR PLUS, ca deja au aparut primele scandaluri. Destul de grave pe plan local, dat fiind ca azi a fost solicitat ajutorul poliției pentru a face ordine la sediul USR PLUS din Focșani, chiar in timpul in care aveau loc alegeri pentru conducerea filialei. S-a intamplat acum…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud au depistat duminica in zona de agrement Baile Figa un tanar de 24 de ani, din localitatea Dabaca, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, deși consumase alcool. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea indicata fiind de 0,78 mg/l alcool pur in aerul…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Solca au pus in executare mandatul de executare a pedepsei inchisorii din 20.05.2021 emis de Tribunalul Suceava, prin care un barbat de 22 ani, din orașul Solca a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani, 5 luni și 10 zile de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii…

- Aproape 400 de persoane au participat, inainte de interventia jandarmilor, la o "free party" organizata in apropiere de orasul Dijon din estul Frantei sambata seara, la o zi dupa o petrecere ilegala care a avut loc in vestul tarii, in pofida masurilor de izolare, relateaza duminica AFP, potrivit…

- Intervenție brutala a poliției belgiene care a vrut sa opreasca o petrecere ilegala desfașurata intr-un parc din Bruxelles. Tinerii protestau fața de restricțiile sanitare impuse de pandemie.

- Politia belgiana a arestat, sambata, 132 de persoane, dupa un protest impotriva restrictiilor sanitare anti-COVID, desfasurat intr-un parc din Bruxelles. Manifestatia era interzisa de autoritati, informeaza Agerpres. Interventia fortelor de ordine a fost brutala, politia folosind tunuri cu apa si gaze…

- Peste 5.000 de persoane au participat in weekend la un eveniment neautorizat, organizat in Padurea Naționala Tonto din Arizona. Ofițerii de paza care patrulau prin zona au descoperit mii de tineri care petreceau ilegal dupa ce au blocat cu drumurile principale cu mașinile, scrie CNN.