Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar maramuresan a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru trafic de droguri considerate de mare risc, a informat, luni, Tribunalul Maramures, informeaza Agerpres. Potrivit aceleasi surse, instanta a admis propunerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- Tribunalul Maramures a admis, in data de 24 ianuarie, propunerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism-Biroul Teritorial Maramures de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 24.01.2021, pana la data de 22.02.2021 inclusiv,…

- Trei suspecti au fost retinuti pentru introducere in tara de droguri de risc si mare risc si trafic de droguri de risc si mare risc.La data de 19.01.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea…

- Cinci persoane au fost arestate preventiv dupa ce, din vara anului trecut si pana in luna ianuarie a acestui an, au cumparat substante psihoactive din China si Olanda, pe care le-au preparat si le-au vandut in judetele Constanta si Mures, informeaza News.ro. Potrivit unui comunicat al Directiei…

- Retinere pentru entru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic international de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc.La data de 08.01.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash;…

- Cinci inculpati au fost retinuti pentru trafic de droguri , pentru consum propriu, fara drept. Au vandut, in mod repetat, droguri de risc si mare risc catre diversi consumatori de pe raza judetului Mehedinti.La data de 26.11.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- La data de 24 noiembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 3 inculpați, pentru savarșirea infracțiunilor de introducere in țara de droguri de risc,…

- Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada 1 - 31 octombrie 2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul…