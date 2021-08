Stiri pe aceeasi tema

- O masina Tesla aflata pe pilot automat s-a izbit de o masina de politie, incidentul avand loc in statul american Florida. Masina de politie se afla stationata pe marginea drumului intrucat politistul il ajuta pe soferul unei alte masini in momentul in care autoturismul Tesla a intrat in cele doua autovehicule.…

- Un tanar, in varsta de 19 ani, beat și fara permis, a lovit un pieton cu o mașina pe care o furase, dupa ce a pierdut controlul volanului, in orașul Agnita, județul Sibiu, informeaza Antena3.ro . Incidentul s-a petrecut marți dimineata, in jurul orei 6.00, la intersecția strazii Castanilor cu 1 Decembrie,…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 14 ani și 19 ani au murit in urma unui accident produs in Vrancea. Mașina in care se aflau a lovit un copac și apoi s-a rasturnat. Potrivit reprezentanților IPJ Vrancea, ...

- Pilotul de raliu Vali Porcisteanu este acuzat de fosta sotie ca a lovit-o intentionat cu masina. Politistii au deschis un dosar penal. Incidentul s-a petrecut marti seara, in zona parcului Lunca Argesului, din municipiul Pitești. “In cursul serii de 06 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliție Municipiului…

- Un barbat a fost la un pas sa fie lovit chiar in timp ce traversa regulamentar trecerea pietonala. Incidentul a avut loc in intersectia strazilor Alba Iulia și Onisifor Ghibu. Șoferul a neglijat culoarea roșie a semaforului și a condus chiar printre oamenii care traversau strada.

- Un politist aflat in timpul serviciului a fost lovit aseara de un autoturism al carui sofer nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie. Incidentul s-a petrecut pe strada Magura din Bocsa. Politistul se afla in dispozitivul de mentinere a ordinii publice la o sectie de votare. Din verificarile…

- Plictisit, probabil, sa se plimbe cu mașina, aflat pe scaunul pasagerului, un tanar a preferat sa se expuna unui pericol uriaș. Intregul moment a fost filmat. Incidentul a avut loc noaptea trecuta, in Baia Mare. Tanarul teribilist s-a lasat tras cu scaunul de birou de o mașina, pe o strada din oras,…

- Un șofer beat a lovit un autobuz, a ajuns cu mașina pe spațiul verde și s-a certat cu polițiștii. Martorii spun ca barbatul era semiconștient, iar polițiștii au fost nevoiți sa sparga geamul mașinii pentru a-l opri, noteaza Incidentul s-a produs sambata, in orașul Pitești. O persoana a sunat…