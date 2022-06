Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei au intrat in stop cardiorespirator in timpul concertului de vineri seara, 3 iunie, de pe Arena Naționala, și au fost transportați de urgența la spital. Unul dintre ei a murit in ambulanța, a confirmat pentru Libertatea Alice Grasu, managerul Serviciului de Ambulanța București-Ilfov. Conform…

- Un ieșean care vindea droguri la Sunwaves a fost prins de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) și a fost reținut pentru 24 de ore. „Masura a fost dispusa dupa ce in urma activitaților desfașurate de procurorii Direcției de Investigare…

- Peste 20 de pacienți, refugiați din Ucraina, au apelat la serviciile medicale din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași. Daca pentru mulți dintre ei, a fost necesar doar consult și recomandari pentru a urma tratamentul la domiciliu, in cazul unuia dintre pacienți situația…

- Un component al echipei masculine de polo pe apa CS Dinamo Bucuresti a decedat, sambata, dupa ce i s-a facut rau in timpul meciului cu CS Rapid Bucuresti, din Superliga Nationala. ”Clubul Sportiv Dinamo este indoliat de vestea teribila primita in aceasta dupa amiaza. Cu putin inainte de ora 12:00, in…

- Serviciile de ambulanța și direcțiile de sanatate publica sunt in așteptarea avizarii Legii 59/2022 pentru a nu pierde posturile suplimentate in perioada starii de alerta, a declarat pentru Puterea.ro, managerul Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, dr. Alis Grasu. Este vorba despre 1.000 de posturi…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut o femeie cu cetatenie Republica Moldova cautata de autoritati, care este cercetata pentru savarsirea de infracțiuni contra proprietații pe teritoriul Germaniei. In data de 09 martie a.c., in jurul orei 23.40, in…

- Marți dimineața, cursa feroviara speciala a adus la Iași aproape 1.300 de persoane de mai multe naționalitați. Pompierii, polițiștii, jandarmii, polițiștii de frontiera au fost la datorie, alaturi de voluntari, reprezentanți ai societații civile, ai autoritaților locale și ai mediului privat. Toți pasagerii…