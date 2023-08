Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara se astepta sa nu aiba meci in weekend in conditiile in care la tragerea la sorti adversarul era unul cu abandonul deja anuntat – Crisul Chisineu-Cris. Surpriza mare insa astazi, conform informatiilor noastre, pana la urma, cererea celor de la Phoenix Buzias, de a fi mutati pe locul…

- Politehnica Timisoara ramane fara succes in teste cu echipele din Liga 3. Dupa eliminarea prematura din Cupa, dupa prelungiri la Lugoj cu Phoenix Buzias, alb-violetii s-au deplasat azi pe terenul celor de la CSM Deva, o pretendenta la promovare care a abordat jocul cu nume folosite mai putin in amicalele…

- Rapid Bucuresti si Petrolul Ploiesti au acumulat cate cinci puncte pana acum in acest sezon, fiind vecine de clasament.Etapa a cincea a Superligii, editia 2023 2024, continua cu inca patru meciuri, sambata, duminica si luni, iar duminica, 13 august, este programata, de la ora 21.30, o partida mult asteptata,…

- Politehnica Iași e un cazan sub presiune cu cateva zile inaintea startului Ligii I de fotbal. Decizia conducerii clubului de a schimba stema clubului, care era foarte apreciata de suporteri, a generat atacuri dure din mai multe direcții. Fanii echipei, o voce importanta din Consiliul Local Iași, Bogdan…

- Ricardo Grigore (24 de ani) a revenit la Dinamo vara aceasta, dupa imprumuturile la FCU Craiova și Petrolul Ploiești. Fundașul spera sa intre ca titular in planurile lui Ovidiu Burca pentru noul sezon de Superliga și se pregatește de evenimente importante și in viața personala. +1 FOTO Rici a anunțat…

- Robert Moldoveanu (24 de ani) s-a desparțit de Petrolul Ploiești, clubul la care atacantul a evoluat incepand cu startul acestui an. Fosta mare speranța a lui Dinamo nu-și gasește locul in Superliga, iar cariera lui e la rascruce. Dupa doar cateva luni petrecute la Ploiești, Robert Moldoveanu a ramas…

- Sergiu Hanca, 31 de ani, va merge in Slovenia sa se antreneze cu „lupii galbeni”, daca nu-și va gasi un alt angajament in strainatate, va continua cu ploieștenii. Cu Dinamo nu a avut niciun contact Fundașul de 31 de ani, se va pregati cu Petrolul Ploiești, incepand de duminica, așteptand materializarea…