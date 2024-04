Stiri pe aceeasi tema

- UTA Arad-FC Voluntari și Petrolul Ploiești-FCU Craiova sunt ultimele partide din prima etapa a play-out-ului Superligii. Ambele meciuri se vor desfașura luni. Echipele sunt implicate in lupta pentru evitarea retrogradarii, potrivit mediafax. Partida UTA Arad-FC Voluntari va incepe la ora 17.30. Aradenii…

- In clasamentul din play off, Rapid Bucuresti se afla pe locul doi, cu 28 de puncte, in timp ce Farul ocupa pozitia a cincea, cu 22 de puncte.In acest weekend, debuteaza turneele play off si play out din Superliga 2023 2024, seria celor opt meciuri din runda inaugurala fiind deschisa vineri, 15 martie…

- La trei zile dupa remiza alba de la Sfantu Gheorghe, ”U” are in fața un alt examen dificil. Universitatea Cluj primește astazi de la 18:30 vizita Campioanei Romaniei, Farul Constanța intr-un meci din cadrul etapei 28 din Superliga. Partida de pe Cluj Arena va consemna o noua intalnire intre Ioan…

- Universitatea Cluj revine pe Cluj Arena pentru un duel impotriva celor de la FCSB, liderul la zi din Superliga. Partida cu formația din capitala care va incheia etapa a 26-a se va disputa pe 19 februarie, de la ora 20:30.„Am avut o saptamana buna, ne-am antrenat in condiții normale, terenul a aratat…

- Istvan Kovacs (39 de ani) a fost prezent la Gala Sportului Romanesc. Arbitrul din Carei a abordat și mai multe subiecte legate de fotbal, fiind prima apariție publica dupa ce a facut praf meciul Universitatea Craiova - Sepsi, scor 3-1. Istvan Kovacs nu fost delegat in runda cu numarul 25 din Superliga.…

- Clubul UTA Arad a anuntat joi transferul a doi jucatori, mijlocasul portughez Joao Pedro si atacantul roman Vlad Morar.Vlad Morar are 29 de ani, este atacant si vine de la echipa greaca Niki Volou. Morar a mai evoluat in trecut la UTA Arad, a fost campion al Romaniei cu Viitorul Constanta (2017)…

- Anul 2024 incepe cu scumpiri, iar romanii fac tot posibilul pentru a putea sa se intrețina de la luna la luna. In unele orașe salariile sunt mari, pe cand in altele sunt mai mici. Unde se caștiga cel mai bine? Orașele din Romania cu cele mai mari salarii Capitala Romaniei se situeaza in fruntea clasamentului…