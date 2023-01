Un tanar de 21 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impușcat de polițiști. Oamenii legii au folosit armamentul din dotare dupa ce șoferul a refuzat sa opreasca la semnalele acestora. Totul a inceput in momentul in care, barbatul a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor. Șoferul a continuat deplasarea, așa ca mașina de poliție a plecat in urmarirea mașinii de teren. La acel moment, in masina se mai aflau doi tineri, toti fiind bauti, dar niciunul nu a vrut sa le spuna politistilor care dintre ei se afla la volan si de ce nu a oprit la semnal. Masina de teren a ajuns pe un drum forestier…