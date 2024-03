Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani care a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor a fost oprit dupa o urmarire in trafic, timp in care oamenii legii au tras cu armamentul din dotare in plan vertical și in pneurile mașinii. Dupa ce l-au imobilizat pe tanar, polițiștii au stabilit ca acesta nu are permis. In…

- Un tanar a fost arestat, dupa ce noaptea trecuta a fost prins conducand fara permis, pe un drum public din București. Inițial, șoferul nu a vrut sa opreasca la semnalele polițiștilor și a apasat pedala de accelerație.

- Un tanar de 18 ani a fost retinut la Tulcea pentru savarsirea a doua infractiuni la regimul rutier. Potrivit IPJ Tulcea, la data de 27 ianuarie 2024, politistii din cadrul Biroului Rutier au depistat in trafic, pe strada Iuliu Maniu din municipiu, un autoturism condus de catre un tanar de 18 ani.In…

- Și beat și fara permis! Așa s-a urcat la volan un tanar de 33 de ani din Balușeni. In trafic il așteptau polițiștii Luni, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au identificat in trafic, pe drumul comunal DC 49, in localitatea Balușeni, un autoturism, condus de un tanar, de 30…

- Un șofer care, conform polițiștilor, circula cu 171 de kilometri pe ora, pe Autostrada A1, a fost urmarit in trafic de catre oamenii legii, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul acestora. S-a intamplat duminica, pe A1. Polițiștii au pornit in urmarirea lui și au reușit sa-l opreasca abia dupa aproape…

- 50 DE ZILE FARA PERMIS și AMENDA de 5.610 lei, PENTRU PUNEREA IN PERICOL A SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI PE AUTOSTRADA A1, la data de 21 ianuarie 2024, in jurul orei 15:00, polițiștii Biroului Poliția Autostrazi A1 Ramnicu Valcea – Deva au depistat, la km 325, pe sensul spre Ramnicu Valcea, un autoturism…

- Un tanar de 18 ani, din comuna Bilciurești, este cercetat de polițiști, dupa ce vineri dupa-amiaza a fost prins la volanul unei mașini, fara a deține permis de conducere. Acesta a fost depistat conducand pe raza localitații de domiciliu. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii…

- La data de 8 ianuarie a.c., in jurul orei 00.45, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu ndash; Postul de Politie Lumina au efectuat semnal regulamentar de oprire soferului unui autoturism care se deplasa pe strada Navodari, din comuna Lumina.Potrivit IPJ Constanta, conducatorul…