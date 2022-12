Stiri pe aceeasi tema

- O lucrare intitulata ”Arta degenerata”, realizata de Adrian Ghenie, cel mai bine cotat pictor roman, a fost vanduta prin licitație, la Hong Kong, de casa de licitații Christie’s, pentru suma de 7 milioane euro, potrivit Profit.ro In lucrarea respectiva, realizata in 2018, pictorul nascut in Baia Mare…

- Cel mai bun pictor roman la ora actuala, Adrian Ghenie, este tot mai recunoscut de experții in arta. Ultima sa opera s-a vandut la o licitație din Hong Kong cu echivalentul a 7 milioane de euro.

- Lucrarea, intitulata "Arta degenerata", a fost realizata in 2018. Este vorba despre o reinterpretare a celebrului portret al lui Vincent van Gogh cu urechea taiata. Licitația a pornit de la 35 de milioane de dolari Hong Kong și a ajuns la suma de 56,85 de milioane, echivalentul a 7 milioane de euro. Nu…

- Telekom nu a participat la licitația 5G, organizata de ANCOM, caștigatori fiind desemnați Orange, Vodafone și RCS&RDS, care vor plati 432,6 milioane de euro statului roman, a anunțat autoritatea.

- Expoziția „The Fear of NOW”/„Teama de prezent”, cu lucrari ale artistului roman Adrian Ghenie, s-a deschis in 12 octombrie la Thaddaeus Ropac Gallery din Londra și va putea fi vizitata pana pe 22 decembrie. Sunt 20 de lucrari cu Marilyn Monroe in mai multe versiuni distorsionate, diverse picturi cu…

- Lucrarea lui Adrian Ghenie ”Turning Point 1” a fost vanduta saptamana aceasta, la Londra, intr-o licitație a casei Christie's, pentru suma de 2.682.000 lire, achivalentul a 3,1 milioane euro.

- Doua activiste de mediu din miscarea Just Stop Oil au aruncat vineri cu supa de roșii la conserva pe un tablou de van Gogh, „Floarea soarelui”, expus la muzeul National Gallery din Londra, și s-au lipit cu adeziv de perele galeriei. Ele au spus ca protestul este motivat de viața scumpa și lipsa de preocupare…

- Adrian Ghenie, cel mai de succes pictor roman al noii generații, nascut in 1977 la Baia Mare, cu vanzari totale ale artei sale in valoare de 39,3 milioane de dolari, iși deschide astazi o noua expoziție la Londra.