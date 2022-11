Stiri pe aceeasi tema

Un irakian prezentat de Bagdad drept un nepot de-ai lui Saddam Hussein a fost extradat din Liban in Irak, unde este acuzat ca a participat la un masacru comis de grupul Statul Islamic (SI) in 2014, relateaza AFP, citand o sursa de securitate irakiana.

Ministra de interne germana, Nancy Faeser, ia in calcul demiterea șefului agenției de securitate cibernetica dupa ce o investigație a postului public ZDF a aratat ca a cultivat relații mult prea apropiate cu organizații apropiate de statul rus, scrie Politico.

Principalul suspect in cazul tanarului de 29 de ani, gasit mort intr-o padure de la Strașeni, Dorin Stratulat, nepotul generalului Nicolae Alexei, urmeaza sa fie extradat din Romania. Informatia a fost confirmata pentru Publika.

Doua persoane aparent inarmate și disperate au jefuit miercuri banci din Liban pentru a avea acces la proprii bani depuși, care au fost blocați in timpul unei crize financiare naționale, transmite CNN.

- „Voi investiga legatura domnului Thuma cu balastierele care vin și descarca pe Centura București. Tot imi vin astfel de informații pe parcursul emisiunii. E o firma a unui domn de la PNL - nu ii dau numele. E prieten cu dl Pistol, cu dl Thuma. Și firma respectiva deține 200 de balastiere, toate mașinile…

Razboaiele nu-s despre cine are sau nu are dreptate, ci despre cine este mai puternic. Irakul lui Saddam Hussein nu avea arme de distrugere in masa, alianța militara condusa de SUA impotriva țarii nu avea dreptate, dar a invins. Consecințele acelei victorii le vedem și astazi. In Ucraina, la fel, nu…

Protestele din Bagdad se extind in alte parți ale țarii, iar adepții lui Sadr au luat cu asalt cladiri guvernamentale in orașele Nasiriyah și Hillah, la sud de Bagdad, au declarat un corespondent AFP și mai mulți martori, unele drumuri fiind de asemenea blocate in Hillah.

El Shafee el-Sheikh, unul dintre asa-numitii "Beatles" din gruparea jihadista Statul Islamic (SI), o celula specializata in capturarea, torturarea si executia ostaticilor occidentali, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal american, relateaza AFP, informeaza Agerpres.