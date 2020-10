Un sponsor darnic al PNL va ajunge în Parlament! Daniela Nicolescu, secretar de stat in Ministerul Economiei, va ocupa un loc eligibil pe lista PNL Bucuresti pentru Camera Deputatilor, sustin surse liberale pentru Adevarul. Fiul sau este consilier de stat al premierului Orban. Familia Nicolescu a sponsorizat masiv campania electorala a presedintelui Klaus Iohannis. Ingrijorare maxima! ARAFAT ne-a spus cat va dura valul doi! Daniela Nicolescu este si prim-vicepresedinte PNL Sector 6, organizatie condusa de Ciprian Ciucu, primarul ales al acestui sector al Capitalei. Nicolescu si fiul sau, Radu, au sponsorizat prin anunturi platite pe Facebook… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

