Un șofer vasluian beat s-a culcat la volan după ce a făcut un accident Un șofer in varsta de 44 de ani, din comuna Poienești, județul Vaslui, a lovit cu mașina un palet incarcat cu materiale de construcții, apoi, pentru ca era baut, a adormit la volan, inainte sa opreasca motorul mașinii. Au facut-o polițiștii, care l-au și reținut pe vasluian, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 42 de ani, care conducea un autoturism pe drumul judetean DJ592, in noaptea de duminica spre luni, a ramas suspendat intr-un sens giratoriu din localitatea Mosnita Noua, dupa ce a pierdut controlul volanului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O fetița in varsta de 5 ani a fost ranita, dupa un accident care a avut loc vineri seara in Timișoara, unde patru mașini au intrat in coliziune din cauza unui șofer baut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Doua fete de 11, respectiv 16 ani, au fost ranite, miercuri seara, pe o trecere de pietoni din Turda, județul Cluj, dupa ce un șofer in varsta de 85 de ani nu le-a acordat prioritate la o trecere de pietoni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata marți seara, prin apel la 112, in jurul orei 20.00, cu privire la faptul ca pe o strada din Sectorul 2 conducatorul unui autoturism nu mai prezinta semne vitale. La fața locului s-au deplasat echipaje de prim ajutor, care au constat…

- Un taxi fara sofer a cazut, vineri, intr-un sant sapat pentru realizarea unor lucrari, in municipiul Constanta. Masina fusese parcata de conducatorul auto care a coborat cateva secunde, apoi s-a pus singura in miscare, a traversat bulevardul, a ajuns pe contrasens si s-a oprit in acel sant, potrivit…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa amiaza, pe drumul national 66, in Defileul Jiului, unde un bolovan desprins de pe un versant a cazut peste un autoturism si a trecut prin parbriz. Echipe de salvatori din doua judete au intervenit la fata locului si l-au scos pe sofer din masina,…

- Focuri de arma noaptea trecuta pentru oprirea unui tanar fara permis care conducea o masina prin Vrancea. Este prins a doua oara in acest an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Un șofer ucrainean, aflat la volanul unei autoutilitare, a lovit doi pietoni pe o șosea din județul Neamț. O femeie a murit in urma impactului violent, iar un barbat a ajuns la spital, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…