- Un șofer roman de TIR a fost injunghiat mortal de un atacator necunoscut pe o autostrada din Franța. S-a intamplat intr-o parcare din nordul țarii, iar luni, procuratura din Amiens a anunțat deschiderea unei anchete. Ilie Matei- "Omul soselelor" a povestit pe Facebook intregul caz al romanului.…

- Un sofer roman de camion a fost injunghiat mortal, duminica, de un atacator necunoscut intr-o parcare de pe o autostrada din Franta. Scena tragica s-a petrecut chiar sub ochii sotiei sale. Procuratura din Amies a anuntat, luni, deschiderea unei anchete.

- Mihai Spataru, un șofer de TIR roman, a murit noaptea trecuta intr-o parcare de pe autostrada N28 din Franta. Acesta a fost taiat mortal cu sabia sub privirea ingrozita a soției lui. Cazul tragic a fost facut public de un alt șofer de TIR.

- Autoritatile franceze au arestat sapte fosti membri ai gruparii italiene de extrema stanga „Brigazile Rosii”, condamnati pentru acte de terorism comise in anii ’70 si ’80. Politistii francezi cauta alti trei italieni care, ca si cei sapte arestati, au reusit sa evite pana acum efectuarea condamnarilor…

- Avocatul Gheorghe Piperea remarca discrepanța dintre indemnul autoritaților privind vaccinarea și situația de pe piața internaționala: intarzieri mari ale distribuției vaccinurilor sau chiar suspendarea cum e in cazul Johnson&Johnson. „Landul Bavaria* a comandat vaccinul rusesc și preseaza Agenția Europeana…

- Trei cadre medicale din Tulcea incep, miercuri, un curs de specializare la Institutul „Matei Bals” din Bucuresti, conditie necesara pentru darea in folosinta a laboratorului de testare al Directiei de Sanatate Publica (DSP). Lipsa cadrelor instruite este o cauza a nefunctionarii laboratorului, a anuntat…

- Un grup de peste 30 de cetateni romani – 31 potrivit presei spaniole, sau 35 conform unei surse media franceze – care calatoreau cu un autocar inspre Romania avand asupra lor teste PCR false au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta. Autoritatile spaniole au initiat verificari in zona orasului…

- Gheorghe Moroșan, in varsta de 68 de ani, este barbatul din Onești care -a ucis cu bestialitate pe doi muncitori care lucrau intr-un apartament din localitate, pe care l-a pierdut in instanța. El a publicat cu ceva timp in urma pe Facebook o inregistrare video in care anunța ca se va razbuna. El i-a…