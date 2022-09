Stiri pe aceeasi tema

- La data de 01 septembrie, la ora 10.00 un echipaj de politie rutiera din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, in timp ce desfasura activitati in cadrul actiunii de tip ’’BLITZ”, organizata la nivelul Politiei municipiului Vatra Dornei, pe strada Unirii din municipiu, a oprit pentru control o autoutilitara…

- Un barbat in varsta de 54 de ani, din municipiul Bacau, a fost retinut pentru 24 ore de politisti sub acuzatia de efectuarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. ‘Din cercetari a reiesit ca, la data de 19 iulie, banuitul, in varsta de 54 de ani, ar fi disimulat componentele…

- La data de 19 august a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta ndash; Serviciul Antidrog, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Constanta, au realizat o actiune in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de trafic de droguri…

- DNA a anuntat joi ca a retinut un ofiter de politie in cadrul Corpului de control al Ministerului Afacerilor Interne, acuzat de savarsirea infractiunii de trafic de influenta, acesta fiind prins in timp ce primea suma de 15.000 lei de la o persoana, in schimbul promisiunii ca o va ajuta sa scape de…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Reșița au reținut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 34 de ani banuit ca, in cursul lunii iulie, ar fi sustras mai multe bunuri dintr-o locuința din Reșița, in timp ce proprietarul se afla la munca in strainatate. La intoarcere, proprietarul a observat…

- Un tanar de 21 de ani a ajuns in arest preventiv dupa ce timp de doua zile s-a dat in stamba, punand in serios siguranta circulatiei pe drumurile publice. Mai intai, a refuzat sa opreasca la semnalele politilstilor, iar acestia i-au blocat masina in trafic, pentru ca o zi mai tarziu sa se urce din nou…

- Un barbat de 48 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a fost depistat, in statiunea Costinesti, organizand jocuri clandestine de noroc de tip "alba-neagra" cu scopul obtinerii de bani de la turisti, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres.Masura…

- O actiune a politistilor rutieri constanteni a avut loc la data de 21 iunie. Oficial de la IPJ Constanta La data de 21 iunie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Biroul Rutier, impreuna cu reprezentanti ai R.A.R. Constanta au desfasurat o actiune pe lina verificarii starii…