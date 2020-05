Un singur ventilator nou a venit în Gorj de la începutul stării de urgență Un singur ventilator a venit in județul Gorj de la inceputul starii de urgența, respectiv de la izbucnirea pandemiei de coronavirus. Este vorba de un aparat pentru respirat, cumparat de Spitalul de Urgența COVID din Targu Carbunești. Fondurile au fost primite de la Ministerul Sanatații și s-a reușit cumpararea unui echipament mobil și care poate fi utilizat atat pentru adulți, cat și pentru copii. Constantin Tarziu, managerul Spitalului COVID de la Targu Carbunești, a declarat ca s-a reușit cumpararea unui sigur aparat pentru ca nu au fost bani pentru mai multe. De asemenea, toate spitalele din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, Dumitru Vienescu, diagnosticat cu COVID 19, a fost internat duminica la Secția Boli Infecțioase. Directorul se izolase la domiciliu, dupa ce joi spre vineri primise rezultatul pozitiv de la Laboratorul de genetica moleculara de la Targu Jiu. Vienescu…

- Spitalul COVID de la Targu-Carbunești trebuie sa imparta pacienții cu Spitalul Județean de Urgența de la Targu Jiu, intrucat nu are secție de Boli Infecțioase. Jumatate din cei 46 de pacienți cu COVID 19 sunt internați la Carbunești și restul la Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean…

- Din cele 620 de persoane testate pana in prezent, in judeșul Tulcea, au fost confirmate 35 de persoane care au si fost internate pentru a primi tratament. Nu a fost inregistrat nici un deces, pana acum. Doar 5,6% din numarul total de 620 de persoane testate pentru identificarea noului coronavirus in…

- Spitalul COVID de la Targu Carbunești nu este folosit la capacitate maxima pentru ca nu are toate echipamentele necesare. Este vorba in principal de ventilatoare. Unitatea medicala avea pana recent doar trei ventilatoare. Recent, Spitalul de Urgența din Targu Carbunești a primit doua ventilatoare de…

- Spitalul COVID Carbunești are in stocuri materiale sanitare pentru doua saptamani de zile, in condițiile in care vor exista pacienți. Luni urma sa fie trimiși primii pacienți la unitatea medicala suport pregatita sa primeasca cetațeni infectați cu COVID 19. La nivelul județului Gorj sunt, in prezent,…

- Spitalul de Urgența COVID din Targu Carbunești primește de vineri primii pacienți infectați cu noul coronavirus. Unitatea medicala a pregatit separarea circuitelor. Acestea sunt pe culori. Exista și o camera de primiri a pacienților și saloane amenajate corespunzator pentru bolnavi. Acestea sunt și…

- Primul gorjean care a decedat din cauza coronavirusului este un barbat, de 66 de ani, din Tismana. Barbatul a murit pe 7 aprilie, la Secția ATI, din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Astazi a fost primit rezultatul pozitiv la proba recoltata de la pacient. Acesta a venit la Spitalul…

- Spitalul de Urgența COVID de la Targu Carbunești, Gorj, a primit prin transfer sase cadre medicale. Unitatea medicala a fost desemnata de catre Ministerul Sanatații spital-suport pentru pacienții cu noul coronavirus. Conducerea spitalului a solicitat transferul a opt cadre medicale de la unitați din…