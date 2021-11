Rata saraciei relative a fost in anul 2020 de 23,4%, in valori absolute, numarul saracilor corespunzator acestei rate fiind de 4,524 milioane persoane, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. “Sub unul din patru locuitori ai Romaniei traia intr-o gospodarie ale carei venituri erau mai mici decat pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent”, precizeaza INS. In perioada 2017-2020, rata saraciei, estimata in raport cu pragul stabilit in functie de nivelul si distributia veniturilor din anul pentru care se face evaluarea, a avut…