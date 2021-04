Cine ar fi crezut in urma cu 25 de ani ca bobul de grau ce avea sa fie sadit timid intr-un pamant nu prea prietenos, va reuși prin daruire, perseverența și uimitor devotament fața de tot ce-i romanesc, sa devina un camp manos la care alții sa pofteasca cu jind? Cine ar fi crezut […] Articolul Un sfert de veac in slujba limbii romane și a romanismului apare prima data in Mesagerul de Covasna .