- Fotoclubul Orizont este gata sa sarbatoreasca un eveniment cu adevarat special – 50 de ani de activitate dedicata artei fotografice. Aceasta aniversare marcheaza un moment de mare semnificație in lumea fotografiei din Romania și din intreaga lume, și va avea loc in cadrul evenimentelor culturale desfașurate…

- Filmul „Embryo Larva Butterfly“ va fi proiectat la Cinematograful Arta din Arad, in cadrul programului Festivalului de film și cultura balcanica „Taifas“, care are loc... The post Proiecție speciala la Cinema Arta din Arad in cadrul Festivalului de film și cultura balcanica „Taifas” din Timișoara appeared…

- Astazi, 31 octombrie 2023, de la ora 10:00, la Muzeul National al Marinei Romane, in sala "Clio", a avut loc vernisajul expozitiei "Un secol de culoare". Evenimentul a fost prilejuit de aniversarea a 95 de ani de la infiintarea Ligii Navale Romane. Conform Ligii Navale Romane, expozitia este deschisa…

- Galeria Pod, recent amenajata in mansarda Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș, va fi inaugurata in 25 octombrie, ora 18:00, cu expoziția „Opus 25”, o colecție de lucrari care aparțin artistei Linda Saskia Menczel și care marcheaza un sfert de veac al carierei sale artistice, in care se disting…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) are bucuria sa anunțe organizarea conferinței „Mari Minciuni Vinovate despre Comunismul Romanesc”, eveniment integrat in programul cultural „La UVT, Cultura este Capitala!”. Conferința va avea loc in data de 19 octombrie 2023, incepand cu ora 18:30, in Amfiteatrul…

- Formația timișoreana Imund a susținut zilele trecute un concert in buricul targului, la M2 event Venue, in Timișoara, unde in fața unui public numeros baieții au cantat printre altele și o dedicație speciala pentru politicienii din Romania, melodia „In Șoapta“, care are parte și de un videoclip cat…

- Timișoara și Gera serbeaza, in 2023, 25 de ani de infrațire, iar momentul este marcat prin mai multe schimburi culturale și diplomatice. De exemplu, printr-un spectacol realizat de Filarmonica „Banatul” și de Filarmonica Altenburg Gera și prin vizita unei delegații germane, in frunte cu vicepreședinta…

- Festivalul Les Films de Cannes aduce anul acesta la București, cat și la Timișoara, un line-up de zile mari, care cuprinde cele mai recente filme ale unor cineaști precum Aki Kaurismaki, Nuri Bilge Ceylan și Wim Wenders. Intre 19 și 22 octombrie are loc ediția speciala Les Films de Cannes a Timișoara,…