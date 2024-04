Guvernarea? Un senator s-a procopsit cu o brațara electronica pentru ca a izbit portiera automobilului sau electric cu piciorul. Cu alte cuvinte, a adus atingere Entitații Electrice ceea ce nu e deloc in spiritul Corectitudinii Politice Galactice. In Nulome, in Adamville si Kamol Pator, in Doga Noga si in Takla Makan, augusta oficiala polemizeaza cu […] The post Un senator s-a procopsit cu brațara electronica pentru ca a izbit portiera cu piciorul first appeared on Ziarul National .